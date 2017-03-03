Google покарають за користування приватними фото користувачів

Тепер користувачі інтернету зможуть подавати в суд на компанію Google за використання їхніх приватних фото у своїх цілях без їхнього дозволу.

Про це повідомили на Big Law Business.

Федеральний суд Чикаго у таких випадках вимагатиме від компанії виплату штрафу за кожне використання приватних фотографій. Сам штраф базується на унікальному законі лише в межах штату Іллінойс та складає від одного до 5000 доларів відшкодування.

Відреагувавши на таке покарання, представники компанії намагалися довести, що цифрові фотографії не підпадають під дію закону про біометричні дані. За їхніми словами, для отримання даних про геометрію обличчя фото з мережі не достатньо.

Також корпорація стверджувала, що такий закон одного штату суперечить цілій конституції США, а сам Google не може визначити, де була зроблена фотографія: в Іллінойсі чи в якомусь іншому штаті. Проте суд відхилив заперечення.

Якби Google просто зберігав знімки – без замірного сканування симетрії обличчя, то жодного порушення закону не було би, – зауважив суддя Едмонд Чанг.

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