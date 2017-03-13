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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Google створила "розумну" куртку: з'явилось відео

15:01, сьогодні 279 Читать новость на русском
"Розумна" куртка від Google / theverge.com

Компанія Google разом із Levi’s випустили "розумну" куртку Commuter x Jacquard Trucker Jacket.

Як пише Verge, купити її можна буде вже восени 2017 року за 350 доларів.

Єдина відмінність такої куртки від звичайної – сенсорна панель на лівому рукаві. За допомогою такого пристосування можна перемикати музику, відповідати на дзвінки та користуватись навігатором.

Розробники зазначають, що така куртка найбільше пригодиться велосипедистам, адже керувати системою можна навіть жестами.

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За словами розробника Івана Пупирєва, зарядити старт-куртку можна через етикетку. Один повний заряд витримує до 2 днів активного користування. В майбутньому цей показник хочуть збільшити.

Прати куртку можна як і звичайний одяг, однак перед тим потрібно зняти усі чіпи, які знаходять на манжетах.

Зараз смарт-жакет може виконувати лише базові операції, тому компанія досі працює над функціоналом гаджету. Наприклад, зробити усі функції доступними і для користувачів iPhone.

Теги: LifeStyle Google Розробки
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