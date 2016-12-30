Google визначив людину 2016 року за кількістю пошукових запитів в мережі.

Дональд Трамп – людина, чиє ім'я найчастіше в цьому році друкували у пошуковому рядку Google. Такі дані оприлюднила американська корпорація.

Обраний президент США виявився найпопулярнішим пошуковим запитом серед персон у 88 країнах світу. Зокрема у Польщі, Румунії, Росії, Німеччині, Великобританії. Цікаво, що України серед переліку цих країн – немає.

У нас людиною року за версією Google стала співачка Джамала, яка перемогла на конкурсі Євробачення.

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А от у Молдові найчастіше шукали інформацію в інтернеті про російського міністра оборони Сергія Шойгу. У Чорногорії – про американську модель Джіджі Хадід. В Ісландії – про екс-прем'єр-міністра країни, який був фігурантом офшорного скандалу.