Горе-матір на чотири дні залишила власне немовля в квартирі наодинці

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У місті Вараш (колишній Кузнецовськ, Рівненська область) 19-річна жінка залишила однорічного сина самого в квартирі на чотири дні.
Хлопчика в квартирі виявила бабуся, яка випадково прийшла в гості. Жінка просиділа з немовлям чотири дні, за цей час його мати – навіть не навідувалась, повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.
Як з’ясували правоохоронці, у молодої матері двоє дітей. Старшого, дворічного сина, вона віддала на виховання своєму цивільному чоловікові, а молодшою дитиною опікується самостійно.
Читайте також: Батьки хотіли продати своє немовля за 7 тисяч доларів, – Геращенко
Жінка залишили сина самого, бо "поспішала у невідкладних справах". Протягом цих днів горе-мати вживала алкоголь та розважалася із друзями.
Як повідомили у поліції, на жінку наклали штраф за ухилення від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання неповнолітніх дітей. Розмір цього штрафу – лише 51 гривня.