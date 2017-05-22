Горе-матір на чотири дні залишила власне немовля в квартирі наодинці

У місті Вараш (колишній Кузнецовськ, Рівненська область) 19-річна жінка залишила однорічного сина самого в квартирі на чотири дні.

Хлопчика в квартирі виявила бабуся, яка випадково прийшла в гості. Жінка просиділа з немовлям чотири дні, за цей час його мати – навіть не навідувалась, повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

Як з’ясували правоохоронці, у молодої матері двоє дітей. Старшого, дворічного сина, вона віддала на виховання своєму цивільному чоловікові, а молодшою дитиною опікується самостійно.

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Жінка залишили сина самого, бо "поспішала у невідкладних справах". Протягом цих днів горе-мати вживала алкоголь та розважалася із друзями.

Як повідомили у поліції, на жінку наклали штраф за ухилення від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання неповнолітніх дітей. Розмір цього штрафу – лише 51 гривня.