Горезвісна матір розповіла, чому покинула своїх дітей помирати від голоду

Матір двох дітей Владислава Трохимчук, яка покинула малят без їжі на тривалий час, розповіла, що зробила це, бо не могла ходити та повернутися до них.

Про це жінка розповіла в коментарі журналістам, які отримали дозволи на відвідини Лук'янівського СІЗО від слідчого і самої підозрюваної, повідомляє "ТСН".

До кімнати для побачень жінка прийшла в сльозах і з порогу заявила, що спілкуватися передумала.

Не можу відповісти на це все. Не можу знайти сама собі виправдань. Мені і так погано,

– сказала вона. Після склянки води та прохання конвою заспокоїтися жінка розповіла, що не про таку славу мріяла у свої 20 років.

До столиці вона приїхала в 17 років із села на Миколаївщині. Одразу вийшла заміж за киянина і народила йому двох дітей. Торік, каже, сама чоловіка кинула, бо він начебто вживав наркотики. Із другим жила в цивільному шлюбі, бо так і не розлучилася з першим. Житло вони орендували, разом відкрили перукарню, Владислава завагітніла від співмешканця і чекала на краще життя.

Важко було. Ні він, ні я в цьому бізнесі не розуміли. Я дуже сильно хотіла їм щось дати, щоби в них усе було, щоби вони вчилися не так, як я,

– пояснює жінка.

У камері з нею сидять іще сім сусідок. Владислава каже, що її тут не ображають, але в тюрмі схудла на 6 кг і тепер багато молиться.

Не можу зрозуміти, що я могла такого зробити, щоб Бог відняв у мене дитину, посадив мене сюди,

– каже вона.

Суду при цьому не боїться, але наполягатиме, щоб процес був закритий.

Всі налітають і всі щось хочуть, якусь відповідь,

– каже підозрювана.

Напередодні трагедії вона поїхала до бабусі свого співмешканця, щоб познайомити її з новонародженою донькою Софійкою. 1-річного Данилка і 2-річну Ганнусю від першого чоловіка зачинила в найманій квартирі. І поки малеча мучилася без їжі – її саму начебто спіткало лихо.

У мене затисло ногу. Не могла ходити, прийшли до лікаря, вона сказала, що може бути грижа хребта. Відправила на МРТ, але я не пройшла – не встигла,

– пояснює Владислава.

Версію, яку раніше озвучив її адвокат, ніби дітей мала годувати колишня свекруха, Трохимчук спростовує. Каже, ключі від квартири були лише в неї і цивільного чоловіка. А про малят вона згадала, коли засумувала і біль у ногах минув.

Мене трохи попустило, я прийшла з продуктами, з речами новими. Анечка лежала на ліжку, спала, я її розбудила, дала творіжок, бананчик. Вона поїла, попила водички, я її тримала на руках,

– жінка плаче та каже, що далі все було, як уві сні.

"Я каюся дуже сильно", – додає вона.

Читайте також: Двоє дітей вбили рідну матір на Закарпатті

Справу ще розслідують, дії горе-матері перекваліфіковані на умисне вбивство. Підозрюваній загрожує від 7 до 15 років тюрми, а дві маленькі доньки від різних чоловіків нині тимчасово живуть у патронатній родині. Свою дитину планує забрати співмешканець Трохимчук, а от чоловік до суду так і не звернувся, тож чиновники клопотатимуть про позбавлення його батьківських прав разом із ув'язненою горе-матір'ю.

Нагадаємо, у центрі Києва матір залишила на 9 днів у квартирі двох маленьких дітей. Даниїл, якому було 1 рік та 11 місяців, помер з голоду 3 грудня 2016 року. Його сестра Аня була зачинена з мертвим братиком до 6 грудня.



Прокуратура наполягає, щоб дівчинку віддали під опіку, а жінку позбавили батьківських прав.



Жінка нині перебуває під вартою.