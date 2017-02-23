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Горезвісна матір розповіла, чому покинула своїх дітей помирати від голоду

22:43, сьогодні 493 Читать новость на русском
Владислава Трохимчук шкодує, що кинула своїх дітей помирати з голоду
Владислава Трохимчук шкодує, що кинула своїх дітей помирати з голоду / Фото з соцмереж

Матір двох дітей Владислава Трохимчук, яка покинула малят без їжі на тривалий час, розповіла, що зробила це, бо не могла ходити та повернутися до них.

Про це жінка розповіла в коментарі журналістам, які отримали дозволи на відвідини Лук'янівського СІЗО від слідчого і самої підозрюваної, повідомляє "ТСН".

До кімнати для побачень жінка прийшла в сльозах і з порогу заявила, що спілкуватися передумала.

Не можу відповісти на це все. Не можу знайти сама собі виправдань. Мені і так погано,
– сказала вона. Після склянки води та прохання конвою заспокоїтися жінка розповіла, що не про таку славу мріяла у свої 20 років.

До столиці вона приїхала в 17 років із села на Миколаївщині. Одразу вийшла заміж за киянина і народила йому двох дітей. Торік, каже, сама чоловіка кинула, бо він начебто вживав наркотики. Із другим жила в цивільному шлюбі, бо так і не розлучилася з першим. Житло вони орендували, разом відкрили перукарню, Владислава завагітніла від співмешканця і чекала на краще життя.

Важко було. Ні він, ні я в цьому бізнесі не розуміли. Я дуже сильно хотіла їм щось дати, щоби в них усе було, щоби вони вчилися не так, як я,
– пояснює жінка.

У камері з нею сидять іще сім сусідок. Владислава каже, що її тут не ображають, але в тюрмі схудла на 6 кг і тепер багато молиться.

Не можу зрозуміти, що я могла такого зробити, щоб Бог відняв у мене дитину, посадив мене сюди,
– каже вона.

Суду при цьому не боїться, але наполягатиме, щоб процес був закритий.

Всі налітають і всі щось хочуть, якусь відповідь,
– каже підозрювана.

Напередодні трагедії вона поїхала до бабусі свого співмешканця, щоб познайомити її з новонародженою донькою Софійкою. 1-річного Данилка і 2-річну Ганнусю від першого чоловіка зачинила в найманій квартирі. І поки малеча мучилася без їжі – її саму начебто спіткало лихо.

У мене затисло ногу. Не могла ходити, прийшли до лікаря, вона сказала, що може бути грижа хребта. Відправила на МРТ, але я не пройшла – не встигла,
– пояснює Владислава.

Версію, яку раніше озвучив її адвокат, ніби дітей мала годувати колишня свекруха, Трохимчук спростовує. Каже, ключі від квартири були лише в неї і цивільного чоловіка. А про малят вона згадала, коли засумувала і біль у ногах минув.

Мене трохи попустило, я прийшла з продуктами, з речами новими. Анечка лежала на ліжку, спала, я її розбудила, дала творіжок, бананчик. Вона поїла, попила водички, я її тримала на руках,
– жінка плаче та каже, що далі все було, як уві сні.

"Я каюся дуже сильно", – додає вона.

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Справу ще розслідують, дії горе-матері перекваліфіковані на умисне вбивство. Підозрюваній загрожує від 7 до 15 років тюрми, а дві маленькі доньки від різних чоловіків нині тимчасово живуть у патронатній родині. Свою дитину планує забрати співмешканець Трохимчук, а от чоловік до суду так і не звернувся, тож чиновники клопотатимуть про позбавлення його батьківських прав разом із ув'язненою горе-матір'ю.

Нагадаємо, у центрі Києва матір залишила на 9 днів у квартирі двох маленьких дітей. Даниїл, якому було 1 рік та 11 місяців, помер з голоду 3 грудня 2016 року. Його сестра Аня була зачинена з мертвим братиком до 6 грудня.

Прокуратура наполягає, щоб дівчинку віддали під опіку, а жінку позбавили батьківських прав.

Жінка нині перебуває під вартою.

Теги: Україна Київ Кримінал
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