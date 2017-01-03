Горезвісний "Адмірал Кузнєцов" може покинути Середземне море

Важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" і важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий", як очікується, в цьому місяці можуть завершити дальній похід в Середземне море і взяти курс на Сєвєроморськ (головна база Північного флоту Росії).

Про це із посиланням на джерело повідомляє "Интерфакс". Очікується, що в січні "Адмірал Кузнєцов" і "Петро Великий" завершать дальній похід і підуть до рідних берегів,

– сказав співрозмовник агентства. 29 грудня 2016 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що на тлі нового перемир'я в Сирії створено можливості для скорочення російського угруповання військ у цій країні. Читайте також: Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" – гордість чи горе Росії?

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