Гори сміття і зруйновані пляжі: в мережі показали нові фото з окупованого Криму

В мережі показали нові фото з окупованого Сімферополя та пляжу Фіолента.
Фотографії розмістила відома блогерка з Криму RoksolanaToday&Крым у своєму Twitter'і.
Зокрема, на пляжі Фіолента, який раніше приваблював туристів своїми скелястими берегами, тепер купи сміття та будівельних відходів.
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Окрім того, блогерка зазначила, що в Сімферополі переповнені сміттєві контейнери, а комунальники не поспішають вирішувати цю проблему.
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