Gorillaz випустили перший кліп за 6 років: не обійшлось без Трампа

Група Gorillaz розродилась першим за шість років кліпом.

Відео зняли на пісню "Hallelulah Money", яку учасники гурту записали разом з популярним британським виконавцем Бенджаміном Клементіном.

За менш, ніж три дні з моменту, коли відео з'явилось в мережі, його вже встигли переглянути майже 5 тисяч осіб.

Що цікаво, зйомки відео відбувались у хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку, у якій ще донедавна разом з сім'єю жив новообраний президент США Дональд Трамп.

Видання The Mashable зауважує, що композиція має яскраво виражений політичний підтекст.

Клементін співає про владу та корупцію. Його вокал супроводжується кадрами з найрізноманітнішими персонажами, починаючи від людей, схожих на представників Ку-клукс-клану, закінчуючи клоунами та кіногероями.

Сама назва пісні є своєрідною одою грошам.

Дивіться також: Ми не віримо вам більше: Moby випустив яскравий кліп з Трампом та Україною