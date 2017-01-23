  • укр
  • рус
00:16
23 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: День Соборності в Україні. Перші герої Небесної сотні
Випуск новин
22:08, 22 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Gorillaz випустили перший кліп за 6 років: не обійшлось без Трампа

22:51, 22 січня 592 Читать новость на русском
Gorillaz випустили новий кліп
Gorillaz випустили новий кліп / Кадр з відео

Група Gorillaz розродилась першим за шість років кліпом.

Відео зняли на пісню "Hallelulah Money", яку учасники гурту записали разом з популярним британським виконавцем Бенджаміном Клементіном.

За менш, ніж три дні з моменту, коли відео з'явилось в мережі, його вже встигли переглянути майже 5 тисяч осіб.

Що цікаво, зйомки відео відбувались у хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку, у якій ще донедавна разом з сім'єю жив новообраний президент США Дональд Трамп.

Видання The Mashable зауважує, що композиція має яскраво виражений політичний підтекст.

Клементін співає про владу та корупцію. Його вокал супроводжується кадрами з найрізноманітнішими персонажами, починаючи від людей, схожих на представників Ку-клукс-клану, закінчуючи клоунами та кіногероями.

Сама назва пісні є своєрідною одою грошам.

Дивіться також: Ми не віримо вам більше: Moby випустив яскравий кліп з Трампом та Україною

Теги: LifeStyle Музика Дональд Трамп Нью-Йорк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук