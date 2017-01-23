Gorillaz випустили перший кліп за 6 років: не обійшлось без Трампа

Група Gorillaz розродилась першим за шість років кліпом.
Відео зняли на пісню "Hallelulah Money", яку учасники гурту записали разом з популярним британським виконавцем Бенджаміном Клементіном.
За менш, ніж три дні з моменту, коли відео з'явилось в мережі, його вже встигли переглянути майже 5 тисяч осіб.
Що цікаво, зйомки відео відбувались у хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку, у якій ще донедавна разом з сім'єю жив новообраний президент США Дональд Трамп.
Видання The Mashable зауважує, що композиція має яскраво виражений політичний підтекст.
Клементін співає про владу та корупцію. Його вокал супроводжується кадрами з найрізноманітнішими персонажами, починаючи від людей, схожих на представників Ку-клукс-клану, закінчуючи клоунами та кіногероями.
Сама назва пісні є своєрідною одою грошам.
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