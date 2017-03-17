Готівкові курси валют 17 березня: євро знову відчутно подорожчав

У п'ятницю, 17 березня, валюта Єврозони подорожчала ще більше, натомість готівковий курс долара США майже не змінився.

Про це пише видання finance.ua.

Так, купували євро у п'ятницю за 28,64 гривні (у четвер – за 28,52 гривні), а продавали – за 29,19 гривні (у четвер – за 29 гривень).

Водночас долар США купували на 1 копійку дорожче – за 26,84 гривні, а продавали – за 27,12 гривні (на 4 копійки дорожче, аніж в четвер).

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