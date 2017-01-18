Готівкові курси валют 18 січня: гривня дорожчає другий день поспіль

Українська національна валюта продовжує відігравати втрачені позиції на готівковому ринку.

Про це свідчать дані порталу finance.ua.

Зокрема, в середу, 18 січня, долар США купували за 27,63 гривні (на 21 копійку дешевше, аніж у вівторок), а продавали – за 28,33 гривні (проти 28,57 у вівторок).

Євро також дешевшає – у середу купували його за 29,29 гривні (проти 29,38 у вівторок), а продавали – за 30,24 гривні (проти 30,41).

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