Готівкові курси валют 22 лютого: євро продовжує стрімко дешевшати

На готівковому валютному ринку України європейська валюта за один день втратила майже 20 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Зокрема, купували євро у середу за 28,29 гривні (в той час як у вівторок – за 28,47), а продавали – за 28,91 (29,07 у вівторок).

Долар також дешевшає, щоправда, не так стрімко. Купували його в середу за 26,94 гривні (у вівторок купували за 26,98), а продавали – за 27,26 (у вівторок – за 27,31 гривні).

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