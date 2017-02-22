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Готівкові курси валют 22 лютого: євро продовжує стрімко дешевшати

20:47, сьогодні 209 Читать новость на русском
Євро втратив майже 20 копійок
Євро втратив майже 20 копійок / finances.com

На готівковому валютному ринку України європейська валюта за один день втратила майже 20 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Зокрема, купували євро у середу за 28,29 гривні (в той час як у вівторок – за 28,47), а продавали – за 28,91 (29,07 у вівторок).

Долар також дешевшає, щоправда, не так стрімко. Купували його в середу за 26,94 гривні (у вівторок купували за 26,98), а продавали – за 27,26 (у вівторок – за 27,31 гривні).

Читайте також: Росія зробила крок до заборони переказів грошей в Україну

Теги: Україна гроші Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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