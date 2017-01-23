Готівкові курси валют 23 січня: долар, на відміну від євро, дешевшає

У понеділок, 23 січня, на готівковому валютному ринку головні валюти долар дещо подешевшав щодо гривні, натомість ціна євро трішки зросла.

Таку інформацію опублікував ресурс finance.ua.

Так, американський долар купували на 10 копійок дешевше, аніж у п'ятницю 20 січня – за 27.58 гривні.

Ціна продажу "зеленого" також знизилася на 10 копійок, і тепер його ціна становить 28.18 гривні.

Євро своєю чергою купували за 29,31 гривні, а це на 2 копійки дорожче, аніж у п’ятницю.

Подорожчав і його продаж, щоправда вже на 1 копійку – 30,16 гривні.

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