Готівковий курс валют 13 січня: долар подорожчав ще на чверть гривні

За перші два робочі тижні 2017 року американський долар на готівковому валютному ринку України суттєво подорожчав – майже на 1 гривню.
Про це свідчать дані порталу finance.ua.
Зокрема, у п'ятницю долар купували за 28,01 гривні (на 93 копійки дорожче, аніж 31 грудня), а продавали – за 28,87 гривні (+1,17 гривні).
У свою чергу євро купували 13 січня за 29,45 гривні (+1.23 гривні в порівнянні з 31 грудня), а продавали – за 30,64 (+1,60 гривні).
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