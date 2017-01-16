Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько

На готівковому ринку України долар та євро продовжують дорожчати.
Про це свідчать дані ресурсу finance.ua.
Так, 12 січня, долар купували за 28,02 гривні, що на 1 копійку більше, аніж 13 січня.
Продавали "зелений" своєю чергою значно дорожче – аж за 28,80 гривні, а це +7 копійок до попереднього курсу.
Щодо євро, то його вже давно продають більше ніж за 30 гривень.
У понеділок ціна європейської валюти щодо продажу становила 30,58, а це на 6 копійок менше, аніж у п’ятницю.
Купували ж його за 29,45 гривні – так,само, як і 13 січня.
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