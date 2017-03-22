Готівковий курс валют 22 березня: гривня знову дешевшає

У середу, 22 березня, гривня продовжила своє падіння на готівковому валютному ринку, причому євро подорожчало відчутніше, аніж долар США.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Так, євро купували за 28,78 гривні (+ 9 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали – за 29,34 гривні (+ 13 копійок).

Дорожчає і долар – купували його в середу за 26,86 гривні (проти 26,84 у вівторок), а продавали – за 27,17 (проти 27,11 гривні у вівторок).

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