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Готівковий курс валют 22 березня: гривня знову дешевшає

19:37, сьогодні 184 Читать новость на русском
Гривня знову починає втрачати в ціні
Гривня знову починає втрачати в ціні / bombanews.pro

У середу, 22 березня, гривня продовжила своє падіння на готівковому валютному ринку, причому євро подорожчало відчутніше, аніж долар США.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Так, євро купували за 28,78 гривні (+ 9 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали – за 29,34 гривні (+ 13 копійок).

Дорожчає і долар – купували його в середу за 26,86 гривні (проти 26,84 у вівторок), а продавали – за 27,17 (проти 27,11 гривні у вівторок).

Читайте також: У Нацбанку роз’яснили, як заборона Росії на грошові перекази зачепить українців

Теги: Україна гроші Курси валют Долар-Гривня Долар євро Гривня
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