Готівковий курс валют 24 лютого: долар продовжує падати

У останній робочий день тижня, 24 лютого, долар США втратив 6 копійок щодо гривні, натомість курс євро фактично не змінився.

Це випливає з даних, оприлюднених сайтом finance.ua.

Купували долар на готівковому валютному ринку за 26,80 гривні, а продавали – за 27,13 гривні.

У свою чергу курс євро фактично не змінився – купували його 24 лютого на одну копійку дорожче за 28,22 гривні, а продавали на три копійки дешевше – за 28,81 гривні.

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