Готівковий курс валют 25 травня: долар йде в мінус, євро – у плюс

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25 травня на валютному готівковому ринку України ключові світові валюти рухались в різних напрямках – євро дорожчало, натомість долар США дещо втратив у ціні.
Про це свідчать дані сайту finance.ua.
Євро у четвер продавали на готівковому ринку по 29,54 гривні (+4 копійки порівняно з попереднім банківським днем), а купували по 28,95 грн (на 3 копійки дорожче, ніж у середу).
Долар на готівковому ринку продовжує втрачати позиції. Продавали американську валюту 25 травня по 26,31 грн (на копійку дешевше, ніж напередодні), а купували по 26,05 грн (мінус 2 копійки в порівнянні з середою).
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За курсом НБУ долар 25 травня подешевшав на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем і коштував 26,26 грн. А от євро втратив ще більше – аж 11 копійок. Офіційний курс європейської валюти 25 травня становив 29,39 грн.
Зауважимо, долар у травні – порівняно стабільний, стрибки цієї валюти коливаються в межах 1-4 копійок. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.
Євро ж останнім часом стрімко йде вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а сьогодні їх ціна зросла майже на гривню. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.