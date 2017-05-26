Готівковий курс валют 26 травня: гривня дещо подешевшала

Курс гривні щодо долара та євро на готівковому ринку 26 травня знизився, проте незначно – в межах 1-2 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua

Зокрема, долар додав дві копійки в порівнянні з четвергом – купували його за 26,07 гривні, а продавали – за 26,32 гривні.

У свою чергу євро у п'ятницю купували за 28,97 гривні – це на 2 копійки дорожче, аніж у четвер, зате продавали дешевше на 1 копійку – за 29,53 гривні.

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За курсом НБУ долар 26 травня подорожчав на 1 копійку порівняно з попереднім банківським днем і коштував 26,27 грн. Євро за курсом НБУ також подорожчав – до 29,46 грн (+7 копійок порівняно з четвергом).

Зауважимо, долар у травні – порівняно стабільний, стрибки цієї валюти коливаються в межах 1-4 копійок. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.

Євро ж останнім часом стрімко йде вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а сьогодні її ціна зросла майже на гривню. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.