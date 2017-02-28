Готівковий курс валют 28 лютого: гривня несподівано подешевшала

Після понад місяця стабільного росту гривня в останній день зими на готівковому валютному ринку дещо подешевшала.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Так, євро у вівторок, 28 лютого купували на 7 копійок дорожче, аніж вчора – за 28,30 гривні, а продавали на 6 копійок дорожче – за 28,88 гривні.

Подорожчав і долар США – купували його за 26,87 гривні (проти 26,81 у понеділок), а продавали – за 27,17 (проти 27,13 гривні).

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