Готівковий курс валют 30 травня: євро падає, долар росте

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Курс гривні щодо долара та євро на готівковому ринку 30 травня дещо змінився. Після тривалого росту і тимчасової стабільності євро почав дешевшати, а долар навпаки підскочив.
Про це свідчать дані сайту finance.ua.
Євро на готівковому ринку 30 травня купували по 28, 91 грн (на 5 копійок дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 29,47 грн (на 3 копійки менше порівняно з попереднім банківським днем).
Долар у вівторок на готівковому ринку купували по 26,11 грн, а продавали по 26,37 грн (у двох випадках + 1 копійка порівняно з понеділком).
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За курсом НБУ долар 30 травня подорожчав на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем (29 травня) і коштував 26,38 грн. Євро за курсом НБУ також подорожчав – до 29,52 грн (+3 копійки порівняно з понеділком).
Зауважимо, долар у травні – порівняно стабільний. На початку травня він коштував 26,50 грн, до кінця місяця його ціна впала до 26,37 грн. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.
Євро ж у травні стрімко йшло вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а за два тижні її ціна зросла майже на гривню. Незначне падіння євро почалося з 24 травня. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.