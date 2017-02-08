Готівковий курс валют 7 лютого: євро втратив 10 копійок

У вівторок, 7 лютого, на готівковому валютному ринку України євро втратило 10 копійок. Долар також подешевшав, проте не так серйозно.

Про це свідчать дані порталу finance.ua.

Зокрема, якщо у понеділок євро купували по 29,14 гривні, то у вівторок – по 29,05 гривні. Продавали євро також дешевше – по 29,69 гривні (проти 29,80 у понеділок).

Долар США втратив лише 1 копійку – купували його по 27,24 гривні, а продавали – по 27,67 гривні.

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