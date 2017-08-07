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Готівковий курс валют 7 серпня: євро вперше за довший час почав дешевшати

19:42, сьогодні 35
Готівковий курс валют 7 серпня в Україні
Готівковий курс валют 7 серпня в Україні / prozoro.info

Курс гривні щодо євро 7 серпня на готівковому ринку нарешті перестав падати, більше того, українська валюта змогла відіграти більше 10 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Зокрема, купували євро у понеділок по 30,11 гривні – це на 13 копійок менше, аніж в останній робочий день попереднього тижня. Продавали європейську валюту по 30,65 гривні – це на 15 копійок менше.

Дешевшає і долар США – купували його по 25,68 гривні (-3 копійки), а продавали – по 25,91 гривні (-4 копійки порівняно з п'ятницею), так дешево "зелений" у 2017 році не коштував.

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За курсом валют від НБУ 7 серпня долар подешевшав на 4 копійки – до 25,84 грн. Знизився і курс євро – на 3 копійки, до позначки 30,67 грн.

Зазначимо, долар повільно падав з початку літа. Станом на 1 червня він коштував 26,33 грн, а в перший день серпня його вартість опустилася до позначки 25,85 грн. Курс євро в червні також демонстрував тенденцію до падіння – з 29,52 до 29,00, однак наприкінці першого місяця літа європейська валюта різко подорожчала, додавши 70 копійок у ціні за один тиждень, а 4 серпня досягла позначки у 30,70 грн – дорожче євро коштував лише в далекому лютому 2015 року.

Теги: Новини України Долар Курси валют Валюта Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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