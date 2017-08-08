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Готівковий курс валют 8 серпня: гривня продовжує відігравати втрачене у євро

19:51, сьогодні 88 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 8 серпня в Україні
Готівковий курс валют 8 серпня в Україні / zib.com.ua

Курс гривні 8 серпня на готівковому валютному ринку продовжував рости – у долара вітчизняна валюта відіграла 5 копійок, а у євро – ще більше.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Так, купували євро по 30,05 гривні (на 6 копійок дешевше, аніж у понеділок), а продавали – по 30,57 (-8 копійок).

Аналогічна ситуація і з доларом США, який у вівторок втратив 5 копійок в порівнянні з попереднім днем – купували його по 25,63 гривні, а продавали – по 25,86 гривні.

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За курсом валют від НБУ 8 серпня долар подешевшав на 6 копійок – до 25,78 грн, а от курс євро втратив аж чверть гривні, подешевшавши з 30,67 до 30,41 грн.

Зазначимо, долар повільно падав з початку літа. Станом на 1 червня він коштував 26,33 грн, а в перший день серпня його вартість опустилася до позначки 25,85 грн. Курс євро в червні також демонстрував тенденцію до падіння – з 29,52 до 29,00, однак наприкінці першого місяця літа європейська валюта різко подорожчала, додавши 70 копійок у ціні за один тиждень, а 4 серпня досягла позначки у 30,70 грн – дорожче євро коштував лише в далекому лютому 2015 року. Натомість починаючи з 7 серпня євро почало відкочуватись назад.

Теги: Новини України Долар-Гривня Валюта Курси валют Долар євро Гривня
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