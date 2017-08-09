Готівковий курс валют 9 серпня: гривня стрімко дорожчає

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Курс гривні 9 серпня на готівковому валютному ринку щодо долара та євро продовжує рости. Зокрема, євро знову купували менше, аніж по 30 гривень.
Про це свідчать дані сайту finance.ua.
Так, євро втратив 12 копійок в порівнянні з вівторком – купували його 9 серпня по 29,93 гривні, а продавали по 30,45 гривні.
Долар США теж дешевшає – купували його в середу по 25,59 гривні (-4 копійки), а продавали – по 25,83 гривні (-3 копійки).
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За курсом валют від НБУ 9 серпня долар подешевшав на 5 копійок – до 25,73 грн, а от євро втратив лише одну копійку, і коштував 30,40 грн.
Зазначимо, долар повільно падав з початку літа. Станом на 1 червня він коштував 26,33 грн, а в перший день серпня його вартість опустилася до позначки 25,85 грн. Курс євро в червні також демонстрував тенденцію до падіння – з 29,52 до 29,00, однак наприкінці першого місяця літа європейська валюта різко подорожчала, додавши 70 копійок у ціні за один тиждень, а 4 серпня досягла позначки у 30,70 грн – дорожче євро коштував лише в далекому лютому 2015 року. Натомість починаючи з 7 серпня євро почало відкочуватись назад.