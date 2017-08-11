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Готівковий курс валют 11 серпня: долар впав до річного мінімуму

19:10, сьогодні 339 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 11 серпня в Україні
Готівковий курс валют 11 серпня в Україні / volyninfo.com

Курс гривні щодо долара США 11 серпня на готівковому валютному ринку ще більше укріпився – востаннє "зелений" так дешево коштував майже рік тому.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Зокрема, купували долар в останній робочий день тижня по 25,57 гривні (на три копійки дешевше, ніж у четвер), а продавали – по 25,81 гривні (на 2 копійки дешевше). Востаннє так дешево долар на готівковому ринку коштував 22 серпня 2016 року.

Євро, в свою чергу, втратив лише одну копійку – купували його 11 серпня по 29,86 гривні, а продавали – по 30,38 гривні.

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За курсом валют від НБУ 11 серпня долар та євро синхронно подешевшали на 3 копійки – "зелений" до 25,69 грн, а валюта Єврозони – до 30,14 грн.

Зазначимо, долар повільно падає з початку літа. Станом на 1 червня він коштував 26,33 грн, а в перший день серпня його вартість опустилася до позначки 25,85 грн. Курс євро в червні також демонстрував тенденцію до падіння – з 29,52 до 29,00, однак наприкінці першого місяця літа європейська валюта різко подорожчала, додавши 70 копійок у ціні за один тиждень, а 4 серпня досягла позначки у 30,70 грн – дорожче євро коштував лише в далекому лютому 2015 року. Натомість починаючи з 7 серпня євро почало відкочуватись назад.

Теги: Новини України Валюта Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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