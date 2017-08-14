Готівковий курс валют 14 серпня: євро оговтався і знову росте

Курс гривні щодо євро на готівковому ринку 14 серпня знову почав падати після вдалого попереднього тижня.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Зокрема, в понеділок євро купували за 29,92 гривні – це на 6 копійок дорожче, аніж у п'ятницю. Продавали євро за 30,49 гривні – це на 11 копійок більше, аніж 11 серпня.

А от долар США навпаки, подешевшав на 1 копійку в порівнянні з попереднім робочим днем – купували його за 25,56 гривні, а продавали – за 25,80 гривні.

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За курсом валют від НБУ 14 серпня євро додав у ціні 9 копійок – до 30,23 гривні, натомість долар, як і в п'ятницю, коштував 25,69 грн.

Зазначимо, долар повільно падає з початку літа. Станом на 1 червня він коштував 26,33 грн, а в перший день серпня його вартість опустилася до позначки 25,85 грн. Курс євро в червні також демонстрував тенденцію до падіння – з 29,52 до 29,00, однак наприкінці першого місяця літа європейська валюта різко подорожчала, додавши 70 копійок у ціні за один тиждень, а 4 серпня досягла позначки у 30,70 грн – дорожче євро коштував лише в далекому лютому 2015 року. Натомість починаючи з 7 серпня євро почало відкочуватись назад.