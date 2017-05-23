Готівковий курс валют 23 травня: євро росте, долар падає

Курс гривні щодо долара на готівковому ринку 23 травня ще більше зміцнився. Водночас, євро й надалі демонструє зростання.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок продавали на готівковому ринку по 29,62 (+9 копійок порівняно з попереднім банківським днем), а купували по 29,00 грн (на 7 копійок дорожче, ніж у понеділок).

Долар на готівковому ринку продовжує втрачати позиції. Продавали американську валюту 23 травня по 26,35 грн (на 4 копійки дешевше, ніж напередодні), а купували по 26,09 грн (мінус 5 копійок в порівнянні з понеділком).

Читайте також: Експерт розказав, як вплине на гривню призначення нового голови НБУ

За курсом НБУ долар 23 травня подешевшав на 2 копійки порівняно з попереднім банківським днем і коштував 26,34 грн. А от євро навпаки подорожчав одразу на 14 копійок. Офіційний курс європейської валюти 23 травня становив 29,61 грн.

Зауважимо, долар у травні – порівняно стабільний, стрибки цієї валюти коливаються в межах 1-4 копійок. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.

Євро ж останнім часом стрімко йде вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а сьогодні їх ціна зросла майже на гривню. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.