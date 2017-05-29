Готівковий курс валют 29 травня: долар дорожчає після вихідних

Курс гривні щодо долара та євро на готівковому ринку 29 травня дещо змінився за вихідні – зокрема, американська валюта подорожчала на 4 копійки.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Так, долар купували в понеділок за 26,10 гривні (+3 копійки в порівнянні з п'ятницею), а продавали – за 26,36 гривні (+4 копійки).

У свою чергу євро трошки втратило у ціні – у понеділок купували за 28,96 гривні – це на 1 копійку дешевше, аніж у п'ятницю, а продавали дешевше на 2 копійки – за 29,51 гривні.

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За курсом НБУ долар 29 травня подорожчав на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем (26 травня) і коштував 26,34 грн. Євро за курсом НБУ також подорожчав – до 29,49 грн (+3 копійки порівняно з п'ятницею).

Зауважимо, долар у травні – порівняно стабільний, стрибки цієї валюти коливаються в межах 1-4 копійок. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.

Євро ж останнім часом стрімко йде вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а сьогодні її ціна зросла майже на гривню. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.