Готівковий курс валют 31 травня: долар подешевшав

Курс гривні щодо долара на готівковому ринку 31 травня дещо зміцнився. Американська валюта впала на 2 копійки. Натомість євро навпаки подорожчав.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Долар 31 травня на готівковому ринку продавали по 26,10 грн (мінус 1 копійка порівняно з вівторком), а купували по 26,35 (на 2 копійки дешевше, ніж у попередній банківський день).

Євро у середу продавали по 28, 95 грн (+4 копійки порівняно з вівторком), а купували по 29,49 (на 2 копійки дорожче, ніж напередодні).

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За курсом НБУ долар 31 травня подорожчав на 1 копійку порівняно з попереднім банківським днем (30 травня) і коштував 26,35 грн. А от євро за курсом НБУ суттєво подешевшав – до 29,44 грн (мінус 8 копійок порівняно з понеділком).

Зауважимо, долар у травні – порівняно стабільний. На початку травня він коштував 26,50 грн, до кінця місяця його ціна впала до 26,37 грн. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.

Євро ж у травні стрімко йшло вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а за два тижні її ціна зросла майже на гривню. Незначне падіння євро почалося з 24 травня. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.