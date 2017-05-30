Готовий битися хоч в Москві, – Усик

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Українець Олександр Усик заявив, що готовий проводити об'єднавчі поєдинки з російськими боксерами Денисом Лебедєвим і Муратом Гассієвим в будь-якому місті світу.
Про це повідомляє Чемпіон.
За словами Усика, такі поєдинки б зацікавили любителів боксу.
Це були б хороші поєдинки для боксу, для любителів боксу. А тут починають підключати політику, починає сміття литися. Тут взагалі треба забути про політику і дивитися тільки в сторону спорту, тому що так без об'єднавчих боїв ніякого інтересу немає – ми стоїмо на місці, не розвиваємося,
– сказав спортсмен.
Боксер додав, що готовий їхати битися у будь-яке місто чи країну світу.
Я готовий їхати в Москву або в якісь інші міста, щоб боксувати з цими хлопцями. Просто потрібно домовлятися – щоб промоутери між собою розмовляли,
– зазначив він.
Читайте також: Усик має намір битися з Ентоні Джошуа
Нагадаємо, 9 квітня Усик переміг Майкла Хантера. Наступний поєдинок українського чемпіона може відбутися 12 серпня в Одесі.