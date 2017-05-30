Готовий битися хоч в Москві, – Усик

Українець Олександр Усик заявив, що готовий проводити об'єднавчі поєдинки з російськими боксерами Денисом Лебедєвим і Муратом Гассієвим в будь-якому місті світу.

Про це повідомляє Чемпіон.

За словами Усика, такі поєдинки б зацікавили любителів боксу.

Це були б хороші поєдинки для боксу, для любителів боксу. А тут починають підключати політику, починає сміття литися. Тут взагалі треба забути про політику і дивитися тільки в сторону спорту, тому що так без об'єднавчих боїв ніякого інтересу немає – ми стоїмо на місці, не розвиваємося,

– сказав спортсмен.

Боксер додав, що готовий їхати битися у будь-яке місто чи країну світу.

Я готовий їхати в Москву або в якісь інші міста, щоб боксувати з цими хлопцями. Просто потрібно домовлятися – щоб промоутери між собою розмовляли,

– зазначив він.

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Нагадаємо, 9 квітня Усик переміг Майкла Хантера. Наступний поєдинок українського чемпіона може відбутися 12 серпня в Одесі.