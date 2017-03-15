ГПУ дійсно готує мені підозру, – Садовий розповів подробиці

У Генеральній прокуратурі дійсно працюють, аби якнайшвидше вручити міському голові Львова підозру щодо недбалості зі смертельними наслідками. Але справа ця "зліплена" з нічого.

Про це у коментарі сайту "24" сказав Андрій Садовий. Він відзначив, що володіє інформацією, що "команда" про підготовку такого документа дійсно пішла.

І на сьогоднішній день обласна прокуратура працює з подвійною і потрійною енергією, щоби такий документ був якнайшвидше готовий. І мені дійсно мають його вручити. Наступний крок — це звернення в суд і відсторонення від виконання обов'язків міського голови,

— відзначив Садовий.

"Ця справа є дуже складною, тому що вони її ліплять невідомо з чого і шиють білими нитками. Я те розумію. Але немає ради — такі реалії нашого політичного життя", – додав мер Львова.

Він наголосив, що є законослухняним громадянином.

"Є держава і люди, які в ній займають великі посади. Якщо вони бачать у Садовому ворога і весь апарат скеровують проти мене, я буду опиратися виключно на чинне законодавство. Якщо мені будуть висувати ті чи інші звинувачення — братиму адвоката і відстоюватиму свої права", — зазначив Садовий.

Нагадаємо, генпрокурор України Юрій Луценко не виключає можливості, що міському голові Львова Андрію Садовому можуть вручити підозру щодо недбалості зі смертельними наслідками, відсторонити від виконання обов'язків і навіть притягнути до кримінальної відповідальності.



Лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк назвав цю заяву Луценка політичним тиском на Садового і "Самопоміч".



Андрій Садовий раніше звертався до Кабміну з проханням допомогти ліквідувати загрозу нового обвалу в Грибовичах. У квітні 2016 року внаслідок трагедії на сміттєзвалищі загинуло троє людей.