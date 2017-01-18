ГПУ два місяці тому закрила справу одіозного міністра режиму Януковича

У Генпрокуратурі підтвердили інформацію про закриття кримінальних проваджень щодо колишнього міністра екології України за часів президентства Віктора Януковича Миколи Злочевського.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит видання "Радіо Свобода".

У відомстві пояснили, що проводили досудове розслідування за підозрою Злочевського за статтею "незаконне збагачення" та щодо його поплічників – посадових осіб групи компаній Burisma за статтями "легалізація (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом" і "ухилення від сплати податків".

У Луценка уточнили що справу проти Злочевського про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили ще 1 листопада 2016 року "у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення".

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Справу проти Burisma, президентом якої він є, закрили після того, як під час слідства компанія сплатила донараховані фіскальними органами України 180 мільйонів гривень, від сплати яких ухилилася, а також штрафні санкції.

Нагадаємо, 12 січня у компанії Burisma похвалились проти них і їхнього президента Миколи Злочевського в Україні закрили всі кримінальні і процесуальні справи.



Наприкінці грудня у ЗМІ з'явились фото, на яких чоловік, схожий на депутата від БПП Ігоря Кононенка, в одному з кафе Відня зустрічається з людиною, схожою на екс-міністра Миколу Злочевського.



В уряді Миколи Азарова з червня 2010 року до квітня 2012 року Микола Злочевський був міністром охорони навколишнього природного середовища.