ГПУ хоче від Путіна оригінал заяви Януковича про "введення військ"

У Генпрокуратурі хочуть ознайомитись з оригіналами заяви президента-втікача Віктора Януковича, в якій він просив у президента Росії "ввести війська".

Про це у своєму Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого ГПУ про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні адміністрації президента Росії.

Слідчий хоче ознайомитися з оригіналами заяви екс-президента України від 1 березня 2014 року на ім'я президента Росії з проханням використати Збройні сили РФ на території України, а також інших звернень Віктора Януковича до Володимира Путіна за період "із 01.03.2014 року по дату проведення виїмки та вилучити їх (здійснити їх виїмку),

– написала Сарган.

Ними свого часу на засідання Радбезу ООН вимахував скандально відомий представник Росії Віталій Чуркін.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл на військовій прокуратурі України провести обшуки в будинках адміністрації президента Росії і Ради Федерації РФ.