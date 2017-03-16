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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

ГПУ не бралася за депутатів-блокувальників Донбасу

15:03, сьогодні 108 Читать новость на русском
Юрій Луценко не відкривав жодних справ проти нардепів-блокувальників
Юрій Луценко не відкривав жодних справ проти нардепів-блокувальників / 24 Канал

Генеральна прокуратура України наразі не розслідує жодної справи щодо народних депутатів-учасників торгової блокади Донбасу.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що досить багато справ щодо учасників блокади на сьогодні є в поліції. Здебільшого ці справи стосуються незаконного перекриття шляхів.

Це кримінальні справи невисокої тяжкості, відповідно, є компетенцією МВС. В разі, якщо винними будуть вбачатися народні депутати, ці справи МВС буде передавати до ГПУ. Наразі таких сигналів я не отримав,
– пояснив Луценко.

До слова, раніше Юрій Луценко заявив, що ГПУ може висунути підозру у скоєнні злочину народному депутатові та учасникові блокади Володимирові Парасюку, якщо поліція надасть достатньо підстав для цього.

Теги: Україна Політика Юрій Луценко ГПУ Блокада Розслідування
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