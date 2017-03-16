ГПУ не бралася за депутатів-блокувальників Донбасу

Генеральна прокуратура України наразі не розслідує жодної справи щодо народних депутатів-учасників торгової блокади Донбасу.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що досить багато справ щодо учасників блокади на сьогодні є в поліції. Здебільшого ці справи стосуються незаконного перекриття шляхів.

Це кримінальні справи невисокої тяжкості, відповідно, є компетенцією МВС. В разі, якщо винними будуть вбачатися народні депутати, ці справи МВС буде передавати до ГПУ. Наразі таких сигналів я не отримав,

– пояснив Луценко.

До слова, раніше Юрій Луценко заявив, що ГПУ може висунути підозру у скоєнні злочину народному депутатові та учасникові блокади Володимирові Парасюку, якщо поліція надасть достатньо підстав для цього.