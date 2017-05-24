ГПУ оголосила підозру відомому українському олігарху

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництві українському олігарху та одному із фігурантів у кримінальному провадженні щодо ТОВ "Тедіс Україна" Олександру Грановському.

Про це повідомляє прес-служба відомства на його офіційному сайті.

Зазначається, що за результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру мешканцю міста Одеса українському олігарху Олександру Грановському.

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ГПУ звинувачує бізнесмена у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, та які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що Грановський за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Тедіс Україна" створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої підконтрольні мільйонеру підприємства були вигодонабувачами.

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До слова, вищезазначеним представникам ТОВ "Тедіс Україна" вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності.

"Наразі досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідний слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", – додали у прокуратурі.

Як відомо, Олександр Грановський свого часу був народним обранцем від СДПУ(о). Також він є видавцем журналу "Фокус" та був одним із засновників бренду "Мягков", співвласником "Фінбанку", який нещодавно ліквідували, мав готельний бізнес і стосунок до аеропортів "Одеса" та "Сімферополь".