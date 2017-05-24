16:42
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, сьогодні
Випуск новин за 12:00: Масовий арешт корупціонерів. Угода про Асоціацію з ЄС
Випуск новин
13:15, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

ГПУ оголосила підозру відомому українському олігарху

14:29, сьогодні 3549 Читать новость на русском
Олександр Грановський
Олександр Грановський / Соцмережі

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництві українському олігарху та одному із фігурантів у кримінальному провадженні щодо ТОВ "Тедіс Україна" Олександру Грановському.

Про це повідомляє прес-служба відомства на його офіційному сайті.

Зазначається, що за результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру мешканцю міста Одеса українському олігарху Олександру Грановському.

Читайте також: У ГПУ повідомили про сплату штрафу тютюновим монополістом

ГПУ звинувачує бізнесмена у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, та які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що Грановський за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Тедіс Україна" створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої підконтрольні мільйонеру підприємства були вигодонабувачами.

Читайте також: ГПУ проводить масштабні обшуки у компанії, яка фінансувала "ДНР"

До слова, вищезазначеним представникам ТОВ "Тедіс Україна" вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності.

"Наразі досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідний слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", – додали у прокуратурі.

Як відомо, Олександр Грановський свого часу був народним обранцем від СДПУ(о). Також він є видавцем журналу "Фокус" та був одним із засновників бренду "Мягков", співвласником "Фінбанку", який нещодавно ліквідували, мав готельний бізнес і стосунок до аеропортів "Одеса" та "Сімферополь".

Теги: Кримінал Україна Політика ГПУ гроші Одеса Податки
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 15:05 "Чистые руки": спецоперация Авакова и Матиоса?
Михайло Подоляк 971
Если мы не можем изменить систему, то мы должны ее возглавить
сьогодні, 12:00 Если мы не можем изменить систему, то мы должны ее возглавить
Євген Клопотенко 324
Як швидко схуднути, коли вже майже літо
сьогодні, 10:04 Як швидко схуднути, коли вже майже літо
Анастасія Ковач-Петрушенко 3484
Будни
сьогодні, 08:26 Будни "ЛНР": расценки взяток, которых "нет"
Ольга Черненко 2095
Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
23 травня, 22:01 Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
Дід Панас 9575
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Безпрецедентний психологічний тиск на "Самопоміч": депутату влаштували "похорон" під вікнами
 2 квітня , 19:37
Безвізовий режим – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування, – Порошенко
 6 квітня , 20:11
В Кабміні досі не заблокували російські соцмережі: фотодоказ
 сьогодні , 15:51
У банку "ФК "Відкриття" спростовують наявність претензій до Фукса
 23 травня , 20:59
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук