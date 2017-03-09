ГПУ опублікувала розмови росіян про теракт біля Волновахи

Генеральна прокуратура України опублікувала повний відеозапис про обставини вчинення обстрілу по цивільному автобусу поблизу Волновахи у 2015 році.

Про це у Facebook написала речниця ГПУ Лариса Сарган.

Зазначимо, що на відео переговорів осіб, причетних до розстрілу цивільного автобуса, записані перехоплені телефонні розмови російського полковника Сінельникова, а також записи з відеорєстратора поблизу місця трагедії.

Окрім того, вдалося перехопити та записати переговори Сінєльникова з українським сепаратистом Шпаковим, який керував обстрілом автобуса.

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Генпрокуратура також публікує особисті відео Шпакова, сюжет "Новоросії ТВ" і переговори Сінєльникова з дружиною, які відбулися вже після обстрілу автобуса.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України встановила особи організаторів розстрілу цивільного автобуса у Волновасі в 2015 році.