ГПУ подала апеляцію на рішення суду щодо одного з затриманих екс-податківців

Генпрокуратура подала апеляцію на рішення Печерського суду Києва, який відпустив колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова під заставу в 15 мільйонів гривень.

Про це "Українським новинам" повідомив представник Генеральної прокуратури.

Скаргу зареєстровано сьогодні, 29 травня.

24 травня Печерський суд відмовився заарештувати Антипова і призначив йому заставу. Прокурори просили для екс-податківця запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і заставу в розмірі 200 мільйонів гривень.

Антипов був одним з 23 керівників з 15 обласних управлінь колишнього Міністерства доходів і зборів, яких затримали 24 травня.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.