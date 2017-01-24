ГПУ пригрозила Лещенку примусовою доставкою до суду

Генеральна прокуратура України нагадує народному депутату Сергію Лещенку про необхідність прибути на виклик суду.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Генеральна прокуратура закликає народного депутата дотримуватись вимог законів та прибути 25.01.2017 на чергове судове засідання до Печерського районного суду (м. Київ, пров. Хрестовий, 4) з метою реалізації права на захист та надання можливості суду прийняти законне рішення у межах розумних строків,

– мовиться в повідомленні.

ГПУ нагадала, що 6 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції щодо Лещенка склало протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Участь прокурора, яка є обов’язковою, у судовому розгляді справи про правопорушення, пов’язане з корупцією, забезпечено прокурорами ГПУ.

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Одночасно обов’язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі ухилення від явки на виклик судді цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією України) піддано приводу,

– мовиться у повідомленні Генпрокуратури.