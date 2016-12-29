ГПУ склала підозру на екс-нардепа Горохова і екс-мера Луганська

Генпрокуратура склала повідомлення про підозру на низку політиків. Серед них – колишні голова Луганської облради, його перший заступник, екс-мер Луганська та його перший заступник.

Про це повідомила Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. "У рамках розслідування кримінального провадження стосовно О. Єфремова складено повідомлення про підозру народному депутату України VII скликання С. Горохову, голові Луганської обласної ради В. Голенку, його першому заступнику Є. Харіну, Луганському міському голові С. Кравченку, його першому заступнику М. Пілавову", – йдеться у повідомленні. ГПУ отримала ухвалу слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних. Вищеперелічені особи підозрюються у державній зраді, у причетності до захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління СБУ в Луганській області, в організації та сприянні створення так званої "ЛНР" та іншому. Читайте також: Російський політик дав дуже важливі свідчення у справі Януковича, – Луценко

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