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ГПУ склала підозру на екс-нардепа Горохова і екс-мера Луганська

12:11, сьогодні 188 Читать новость на русском
Будівля ГПУ
Будівля ГПУ / Фото з відкритих джерел

Генпрокуратура склала повідомлення про підозру на низку політиків. Серед них – колишні голова Луганської облради, його перший заступник, екс-мер Луганська та його перший заступник.

Про це повідомила Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"У рамках розслідування кримінального провадження стосовно О. Єфремова складено повідомлення про підозру народному депутату України VII скликання С. Горохову, голові Луганської обласної ради В. Голенку, його першому заступнику Є. Харіну, Луганському міському голові С. Кравченку, його першому заступнику М. Пілавову", – йдеться у повідомленні.

ГПУ отримала ухвалу слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних. Вищеперелічені особи підозрюються у державній зраді, у причетності до захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління СБУ в Луганській області, в організації та сприянні створення так званої "ЛНР" та іншому.

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Теги: Україна Кримінал Луганськ ГПУ Політика
Джерело: 24 Канал
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