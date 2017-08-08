ГПУ спіймала на величезному хабарі арбітражного керуючого та його спільників

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У вівторок, 8 серпня, Генпрокуратура спільно зі Службою безпеки України спіймали на отриманні 800 тисяч гривень хабаря арбітражного керуючого та його спільника.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Згідно з повідомленням, затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України арбітражний керуючий був призначений господарським судом Київської області ліквідатором одного із ТОВ. Окрім нього, були затримані директор ТОВ та посібник арбітражного керуючого.
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"Вказані особи були затримані за вимагання хабаря у сумі 14 мільйонів 600 тисяч гривень та одержання ними першої частини неправомірної вигоди у сумі 800 тисяч гривень від представника суб’єкта господарювання за допуск до участі в аукціонних торгах та реалізацію в подальшому об’єкта нерухомості", – пояснили в ГПУ.
ГПУ спіймала на хабарі арбітражного керуючого
Там зазначили, що зараз вирішуються питання щодо оголошення підозри затриманим за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (підкуп особи, яка надає публічні послуги), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, встановлення інших можливих співучасників кримінального правопорушення та їхнього затримання, а також збору і фіксації доказів.
Досудове розслідування триває.
ГПУ спіймала на хабарі арбітражного керуючого