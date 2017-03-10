ГПУ в незвичний спосіб викликала на допит екс-генконсула Грузії

На трасі "Київ-Одеса" колишньому генконсулу Грузії в Україні Тимуру Нішніанідзе оголосили про підозру і викликали на допит в ГПУ.

Тимура Нішніанідзе підозрюють у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем.

До сьогодні по справі мене не викликали навіть у якості свідка. Вісім місяців я просив Генпрокуратуру, щоб вони мене допитали і не вели таємне розслідування. Але прокуратура не взяла до уваги жодне моє клопотання,

– повідомив Тимур Нішніанідзе.

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Нагадаємо, що у березні минулого року стосовно Нішніанідзе відкрили кримінальне провадження. За даними слідства, він витрачав кошти фонду "На благо Одеси", який розташований в Одеський ОДА. Слідчі дії також проводять і у справі незаконного відшкодування ПДВ посадовим особам Генерального консульства Грузії у 2012-2013 роках.