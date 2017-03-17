ГПУ визнала Охендовського потерпілим

Голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів НАБУ щодо нього.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"Управління з розслідування злочинів, скоєних співробітниками органів із боротьби зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками втручання в діяльність державного діяча, службової недбалості детективів НАБУ, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і розголошення даних досудового розслідування стосовно Михайла Охендовського", – йдеться у повідомленні.

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Ще 17 лютого Охендовський подав заяву про притягнення його як потерпілого. Проте вже 20 лютого слідчий виніс постанову про відмову у визнанні його потерпілим.

Однак 16 березеня його викликали до Генпрокуратури для вручення повідомлення про процесуальні права та обов'язки потерпілого

Нагадаємо, Михайлу Охендовському в аеропорту "Бориспіль" співробітники НАБУ вручили повідомлення про підозру у кримінальному провадженні про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.