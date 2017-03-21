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ГПУ закрила справи щодо Яценюка

20:38, сьогодні 93 Читать новость на русском
Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк / РБК-Україна

Генпрокуратура закрила кримінальні справи відносно екс-прем'єра, лідера "Фронту змін" Арсенія Яценюка, які були порушені за зверненнями нардепа Дмитра Добродомова.

Про це повідомив у інтерв'ю Укрінформу перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук.

"Генпрокуратура була зобов'язана зареєструвати ці заяви. Обидві справи закриті, тому що встановлена відсутність кримінального правопорушення. Цим займалося Головне слідче управління під керівництвом Юрія Столярчука. Все це вигадки, які ми чули від різних політиків і які не знайшли свого підтвердження", – сказав він.

Заступник генпрокурора пояснив, що своїми зверненнями у Генпрокуратуру народні депутати зводять політичні рахунки.

Раніше нардеп Добродомов заявив, що відносно Яценюка була порушена справа за хабар 6 млн доларів від нардепа 7 скликання Ігоря Скосара.

Також Добродомов стверджував, що ГПУ розслідує справу за фактом отримання Яценюком хабара у розмірі 3 млн доларів за призначення на посаду керівника "Концерну РРТ" Володимира Іщука.

Теги: Україна Політика
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