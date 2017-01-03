ГПУ закрила справу проти одного з міністрів часів Януковича

Генеральна прокуратура припинила розслідування щодо компанії екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Про це мовиться у відповіді ГПУ на інформаційний запит УП.

Справу розслідував департамент з особливо важливих справ у сфері економіки.

Згідно з відповіддю, досудове розслідування від 6 серпня 2014 року здійснювали за підозрою у незаконному збагаченні Золочевського.

В ГПУ повідомили, що не знайшли порушень у діях Золочевського.

У відповіді зазначається, що висновки ГПУ підтвердили ще й рішення Центрального кримінального суду Великобританії від 21 січня 2015 року та висновки експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи від 6 лютого 2015 року.

Тому 1 листопада 2016 року прокурор у провадженні виніс постанову про закриття кримінального провадження в частині про незаконне збагачення щодо Злочевського, та щодо ухиляння від податків та відмивання коштів.