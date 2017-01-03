  • укр
  • рус
12:07
3 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 10:00: Непоправні втрати в зоні АТО. Метеоритний дощ над Україною
Випуск новин
10:44, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

ГПУ закрила справу проти одного з міністрів часів Януковича

11:15, сьогодні 516
Микола Злочевський
Микола Злочевський / deicn.gov.ua

Генеральна прокуратура припинила розслідування щодо компанії екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Про це мовиться у відповіді ГПУ на інформаційний запит УП.

Справу розслідував департамент з особливо важливих справ у сфері економіки.

Згідно з відповіддю, досудове розслідування від 6 серпня 2014 року здійснювали за підозрою у незаконному збагаченні Золочевського.

В ГПУ повідомили, що не знайшли порушень у діях Золочевського.

У відповіді зазначається, що висновки ГПУ підтвердили ще й рішення Центрального кримінального суду Великобританії від 21 січня 2015 року та висновки експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи від 6 лютого 2015 року.

Тому 1 листопада 2016 року прокурор у провадженні виніс постанову про закриття кримінального провадження в частині про незаконне збагачення щодо Злочевського, та щодо ухиляння від податків та відмивання коштів.

Читайте також: ГПУ виявила мільярдні збитки під час обшуку в енергетичній компанії

Теги: Україна Корупція екологія ГПУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
iPhone чи саксофон: наскільки уважно ви дивитесь серіал про Шерлока?
сьогодні, 12:01 iPhone чи саксофон: наскільки уважно ви дивитесь серіал про Шерлока?
Наталя Сколоздра 25
Переезд из оккупированного Луганска: зачем возвращаться туда, где нет будущего?
сьогодні, 08:19 Переезд из оккупированного Луганска: зачем возвращаться туда, где нет будущего?
Ольга Черненко 4727
Медики взялися за порятунок важкохворого бійця, проте необхідну для лікування суму не зібрано
2 січня, 22:15 Медики взялися за порятунок важкохворого бійця, проте необхідну для лікування суму не зібрано
Народний проект 2559
Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно
2 січня, 17:21 Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно
5751
2 січня, 14:13 "Вата" дарма щодо Трампа радіє: новорічне послання від Діда Панаса
Дід Панас 5769
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
МЗС не обмежується візовим режимом з Росією
 9 жовтня 2016 , 22:21 5
Молодий хлопець, якого підстрелили у Харкові, пройшов війну на Донбасі
 6 жовтня 2016 , 18:10
Політолог попередив про тривожні тенденції у світі 2017 року
 сьогодні , 13:08
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук