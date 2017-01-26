ГПУ затримала помічника депутата-радикала за шахрайство

Помічника депутата з "Радикальної партії" затримали за шахрайство, який брехнею вимагав гроші "за сприяння у господарській діяльності".

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

"Помічник народного депутата України прикриваючись наданими йому повноваженнями, вводячи в оману потерпілого, у жовтні місяці 2016 року висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 200 тисяч гривень, з умовою передачі щомісячно по 15 тисяч гривень, за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет", – йдеться у повідомленні.

Проти помічника депутата відкрито кримінальне провадження за статтею "Шахрайство, вчинене у великих розмірах". Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.