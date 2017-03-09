ГПУ зайнялась бойовиком "ЛНР", який катував вагітних жінок

Судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо ватажка незаконного збройного формування "Всевелике військо Донське" Миколи Козіцина.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури України.

7 березня ухвалою Печерського райсуду Києва задоволено клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо ватажка незаконного збройного підрозділу "Всевелике військо Донське" терористичної організації "ЛНР" громадянина Російської Федерації Козіцина,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Козіцин у квітні 2014 року на території Російської Федерації утворив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське" з числа громадян РФ та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організовував та безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції.

Крім того, Козіцин організовував вчинення підлеглими йому терористами розбійних нападів на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб з числа місцевих мешканців з метою заволодіння їх майном, незаконне позбавлення волі та утримання в нелюдських умовах, побиття, знущання, мордування та інше жорстоке поводження з полоненими, у тому числі вагітними жінками.

Найближчим часом обвинувальний акт стосовно Козіцина буде направлено до суду, де буде ініційоване питання здійснення спеціального судового провадження.