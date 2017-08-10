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"Гра престолів" сьомий сезон: з'явилися кадри п'ятої серії

17:35, сьогодні 752 Читать новость на русском
"Гра престолів" 7 сезон 5 серія: з'явилися кадри п'ятого епізоду / HBO

Прем'єра п'ятої серії "Гри престолів" 7 сезону відбудеться 13 серпня. Телеканал HBO показав нові кадри п'ятого епізоду серіалу.

Фотографії з серіалу опубліковані на сайті Entertainment Weekly.

Читайте також: "Гра престолів" 7 сезон: опубліковано трейлер п'ятого епізоду серіалу

Серія називається "Східний Дозор", а триває 59 хвилин.

На кадрах видно, що Джон Сноу ще не повернувся додому, а досі у компанії Дейенеріс Таргарієн.

Серсея Ланнистер в очікуванні

Варіс

Тіріон і Варіс

Кадр з серії "Східний Дозор"

Тіріон і Дейенеріс

Дейенеріс та Джон Сноу

Джон Сноу

Нагадаємо, хакери викрали та опублікували у відкритому доступі сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів". Зловмисники також вимагають багатомільйонний викуп за вкрадені дані об'ємом 1,5 терабайт у HBO

Теги: LifeStyle Гра престолів Кіно
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