"Гра престолів" сьомий сезон: з'явилися кадри п'ятої серії

Прем'єра п'ятої серії "Гри престолів" 7 сезону відбудеться 13 серпня. Телеканал HBO показав нові кадри п'ятого епізоду серіалу.
Фотографії з серіалу опубліковані на сайті Entertainment Weekly.
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Серія називається "Східний Дозор", а триває 59 хвилин.
На кадрах видно, що Джон Сноу ще не повернувся додому, а досі у компанії Дейенеріс Таргарієн.
Серсея Ланнистер в очікуванні
Варіс
Тіріон і Варіс
Кадр з серії "Східний Дозор"
Тіріон і Дейенеріс
Дейенеріс та Джон Сноу
Джон Сноу
Нагадаємо, хакери викрали та опублікували у відкритому доступі сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів". Зловмисники також вимагають багатомільйонний викуп за вкрадені дані об'ємом 1,5 терабайт у HBO