"Гра престолів" 7 сезон 6 серія: в мережі з’явився трейлер нового епізоду

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7 сезон "Гри престолів" вже підходить до свого феєричного завершення. Тому творці найпопулярнішого серіалу вже опублікували передостанній трейлер серіалу – 6 епізоду.
Відповідне відео телеканал НВО опублікував в Youtube.
6 серія серіалу "Гра престолів" вийде на екрани 20 серпня 2017 року, і вона буде передостанньою у 7 сезоні франшизи. Останню 7 серію очікують побачити 27 серпня 2017 року.
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У трейлері до 6 епізоду з’являються герої Джон Сноу, Тормунд, Джіора Мормонт, Берик Дондарріон, яким належить битися з армією білих ходоків.
Слоган 6 серії серіалу "Гра престолів" – "Winter is here".
Трейлер шостого епізоду 7 сезону "Гри престолів":
Нагадаємо, нещодавно невідома група хакерів зламала телеканал HBO і викрала та оприлюднила сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів". Згодом стало відомо, що вкрадені дані в більшості стосуються технічної інформації про канал, але хакери також виклали сценарії до декількох серій 7 сезону "Гри престолів".