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Особисті дані акторів з "Гри престолів" оприлюднили у мережі

17:27, сьогодні 534 Читать новость на русском
Хакери оприлюднили дані каналу HBO
Хакери оприлюднили дані каналу HBO / Фото з відкритих джерел

Хакери, які вкрали у телеканалу HBO великий об’єм інформації, оприлюднили у мережі персональну інформацію акторів з серіалу Гра престолів.

Про це повідомляє The Independent.

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Зокрема, в інтернеті показали номери телефонів, а також адреси і електронні пошти Емілії Кларк (Дейенеріс Таргаріен), Кіта Харінгтона (Джон Сноу), Пітера Дінклейджа (Тіріон Ланністер) і Ліни Хіді (Серсея Ланністер).

Раніше хакери опублікували у відкритому доступі сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів". Зловмисники також вимагають багатомільйонний викуп за вкрадені дані об'ємом 1,5 терабайт у HBO.

Теги: LifeStyle Гра престолів хакери Кіно
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