"Гра престолів" 7 сезон: опубліковано трейлер п'ятого епізоду серіалу

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Канал HBO оприлюднив трейлер п'ятого епізоду сьомого сезону популярного серіалу "Гра престолів". В трейлері натякають, що Бран (триокий Ворон) матиме шанс розповісти про справжнє походження Джона Сноу, якого так чекають фанати циклу романів та телесеріалу.
У півхвилинному трейлері на Youtube Король Джон контактує з Браном, який розповів йому побачене про Короля Ночі.
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"Бран бачив Короля Ночі і його армію, що йде в бік Східного дозору", – говорить Джон, який об’єднався з Давосом, Дейнеріс, Варісом і Тіріоном у військовій кімнаті в Драконячому камені, підтверджуючи, що білі ходоки перетинають замерзле море.
В трейлері також показують Дейнеріс, яка командує кількома солдатами Ланністера, уцілілими після битви 4 епізоду.
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